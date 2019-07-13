لسعة عقرب تنهي حياة طفل بوزان … صارع الموت في غياب مصل مضاد

لقي طفل حتفه، أمس أول أمس الخميس، بضواحي وزان بعد تعرضه للسعة عقرب، بالقرب من منزله المتواجد في دوار الضواهير.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن الطفل “ع.ن”، يبلغ من العمر 7 سنوات، كان يتجول بجوار منزله، قبل أن تلسعه عقرب، وجرى نقله في حينه إلى المستشفى الإقليمي ابن زهر بوازان لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن افتقار المؤسسة المذكورة للمصل المضاد عجل بوفاته.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن مواطنين يشتكون من انتشار الأفاعي والعقارب بالمنطقة، في مقابل عدم توفر المستشفى الإقليمي على المصل المضاد، وهو ما يؤشر إلى ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف ضحايا جدد.
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