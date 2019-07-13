فيصل فجر يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة هذا الفريق

بات الدولي المغربي فيصل فجر، قريبا من العودة إلى الدوري الإسباني “ليغا”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسم واحد قضاه في البطولة الفرنسية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن مسؤولي فريق خيتافي باشروا اتصالاتهم مع فجر من أجل حمل قميص الفريق من جديد، بدءا من الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن هناك مفاوضات بين خيتافي وكون الفرنسي، الفريق الذي يلعب له الدولي المغربي، في أفق التوصل لاتفاق نهائي يقضي بعودة فجر إلى ناديه السابق.

وانتقل صاحب 30 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي كون، قادما من خيتافي، غير أن فشل الفريق الفرنسي في الحفاظ على مكانته ب”الليغ1″، جعل فجر يفكر في تغيير الأجواء، علما أنه لعب في وقت سابق لفريقي إلتشي وديبورتيفو لاكورونيا الإسبانيين.