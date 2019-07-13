العشرات يتظاهرون شمال ذي قار للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل

تظاهر العشرات من المواطنين، السبت، شمال ذي قار للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بالخدمات وإقالة الحكومة المحلية فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين.
وتشهد بغداد ومحافظات عدة بين فترة وأخرى، تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتوفير فرص للعاطلين عن العمل.
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