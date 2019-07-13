ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن رحيل زيدان المفاجئ عن معسكر كندا

رياضة 2019-07-13 | 17:14 2,696 مشاهدة أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الرسمي عن سبب مغادرة زين الدين زيدان مدرب الفريق لمعسكر الفريق في كندا. وفوجئ اللاعبون وأفرد الجهاز الفني بمغادرة الفرنسي يوم أمس للمعسكر، وأرجع الملكي رحيل زيزو لأسباب شخصية ليعود مرة أخرى إلى إسبانيا. ولكن منذ قليل، أكد ريال مدريد أن "لاعبي الفريق قد وقفوا دقيقة صمت قبل بداية المران الجماعي بسبب وفاة شقيق المدرب ويدعى فريد".



وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن "عودة زيدان ستكون سريعة لمتابعة استعدادات الموسم الجديد والذي سيبدأ في 16 أب المقبل ببطولة وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن "عودة زيدان ستكون سريعة لمتابعة استعدادات الموسم الجديد والذي سيبدأ في 16 أب المقبل ببطولة الدوري الإسباني ". وأوكل المدرب الفرنسي لمساعده ديفيد بيتوني قيادة تدريبات ريال مدريد لحين عودته إلى العاصمة الكندية "مونتريال".



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