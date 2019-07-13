تعرف على قائمة برشلونة وموعد التحاق اللاعبين الجدد لمعسكر اليابان

واستدعى إرنستو فالفيردي 19 لاعبًا بينهم 14 لاعبًا من الفريق الأول و5 لاعبين من الفريق الثاني في مقدمتهم ريكي بيج وإيناكي بينا.

وجاءت قائمة النادي الكتالوني على هذا النحو: تير شتيجن، سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، توديبو، عثمان ديمبلي، رافينيا، مالكوم، لينجليه، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، ألينيا وصامويل أومتيتي، بالإضافة إلى لاعبين الشباب وهما إيناكي بينا أوريول بوسكيتس وريكي بيج وكويادو وكارليس بيريز.



وستنضم 3 صفقات البلوجرانا الجديدة مباشرة إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل، لأنهم أجروا هذه الفحوصات الطبية من قبل، لهذا ستصل القائمة النهائية لبرشلونة 22 لاعبًا، وسيسافرون إلى اليابان لخوض الجولة الآسيوية.

قائمة النادي الكتالوني وضعت بعض ملامح تفكير فالفيردي أهمها عدم استدعائه لمدافعين من الفريق الثاني وهذا يعني أن مقعد صامويل أومتيتي سيكون في مكان آمن، الأمر نفسه مع زميله توديبو.