الارشيف / اخبار العالم

تعرف على قائمة برشلونة وموعد التحاق اللاعبين الجدد لمعسكر اليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-07-13 | 17:04

تعرف على قائمة برشلونة وموعد التحاق اللاعبين الجدد لمعسكر اليابان

1,037 مشاهدة

Advertisements
أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيخضعون للفحوصات الطبية يوم الأحد القادم قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق لخوض معسكر التحضير للموسم الكروي الجديد 2019/2020.
واستدعى إرنستو فالفيردي 19 لاعبًا بينهم 14 لاعبًا من الفريق الأول و5 لاعبين من الفريق الثاني في مقدمتهم ريكي بيج وإيناكي بينا.

وجاءت قائمة النادي الكتالوني على هذا النحو: تير شتيجن، سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، توديبو، عثمان ديمبلي، رافينيا، مالكوم، لينجليه، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، ألينيا وصامويل أومتيتي، بالإضافة إلى لاعبين الشباب وهما إيناكي بينا أوريول بوسكيتس وريكي بيج وكويادو وكارليس بيريز.


وستنضم 3 صفقات البلوجرانا الجديدة مباشرة إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل، لأنهم أجروا هذه الفحوصات الطبية من قبل، لهذا ستصل القائمة النهائية لبرشلونة 22 لاعبًا، وسيسافرون إلى اليابان لخوض الجولة الآسيوية.

قائمة النادي الكتالوني وضعت بعض ملامح تفكير فالفيردي أهمها عدم استدعائه لمدافعين من الفريق الثاني وهذا يعني أن مقعد صامويل أومتيتي سيكون في مكان آمن، الأمر نفسه مع زميله توديبو.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة برشلونة وموعد التحاق اللاعبين الجدد لمعسكر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا