2019-07-13 | 16:49
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أكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تمسكها بخدمات جميع لاعبي الفريق خلال الموسم المقبل، فيما نفتّ الاخبار التي تحدثت عن عدم التجديد مع المدرب أيوب أوديشو خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزيدي، "متمسكون بجميع لاعبي الفريق، وبعد نهاية الدوري، سيتم تجديد عقود اللاعبين للموسم الكروي المقبل، والحديث عن هجرة جماعية للاعبي القوة الجوية، فهو كلام غير صحيح".
وأوضح أن "الادارة والكادر التدريبي يبحثان عن الاستقرار الفني، وهذا الشيء يجعلنا نتمسك بلاعبينا من أجل تجديد ثقة بهم والتحضير للموسم الكروي الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يرد على انباء الهجرة الجماعية للاعبيه ويوضح موقفه من اوديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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