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القوة الجوية يرد على انباء الهجرة الجماعية للاعبيه ويوضح موقفه من اوديشو

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2019-07-13 | 16:49

القوة الجوية يرد على انباء الهجرة الجماعية للاعبيه ويوضح موقفه من اوديشو

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أكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تمسكها بخدمات جميع لاعبي الفريق خلال الموسم المقبل، فيما نفتّ الاخبار التي تحدثت عن عدم التجديد مع المدرب أيوب أوديشو خلال الفترة المقبلة.
وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "نستغرب من الكلام المتداول بخصوص عدم تجديد عقد المدرب ايوب أديشو خلال الموسم المقبل، وهو كلام لا صحة له، وتم الاتفاق الرسمي على تجديد عقد المدرب لقيادة الصقور خلال الموسم الكروي المقبل".

وأضاف الزيدي، "متمسكون بجميع لاعبي الفريق، وبعد نهاية الدوري، سيتم تجديد عقود اللاعبين للموسم الكروي المقبل، والحديث عن هجرة جماعية للاعبي القوة الجوية، فهو كلام غير صحيح".

وأوضح أن "الادارة والكادر التدريبي يبحثان عن الاستقرار الفني، وهذا الشيء يجعلنا نتمسك بلاعبينا من أجل تجديد ثقة بهم والتحضير للموسم الكروي الجديد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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