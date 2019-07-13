القوة الجوية يرد على انباء الهجرة الجماعية للاعبيه ويوضح موقفه من اوديشو

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "نستغرب من الكلام المتداول بخصوص عدم تجديد عقد المدرب ايوب أديشو خلال الموسم المقبل، وهو كلام لا صحة له، وتم الاتفاق الرسمي على تجديد عقد المدرب لقيادة الصقور خلال الموسم الكروي المقبل".وأضاف الزيدي، "متمسكون بجميع لاعبي الفريق، وبعد نهاية الدوري، سيتم تجديد عقود اللاعبين للموسم الكروي المقبل، والحديث عن هجرة جماعية للاعبي القوة الجوية، فهو كلام غير صحيح".

وأوضح أن "الادارة والكادر التدريبي يبحثان عن الاستقرار الفني، وهذا الشيء يجعلنا نتمسك بلاعبينا من أجل تجديد ثقة بهم والتحضير للموسم الكروي الجديد".