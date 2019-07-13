الميناء يحصد مركز الوصيف في بطولة باريس الدولية

وخسر الميناء المباراة النهائية امام احدى الفريق العاجية بهدف دون رد، حيث سجل الفريق العاجي هدفه الوحيد من علامة الجزاء.

واستطاع فريق شباب السفانة، الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة باريس الدولية بعد الفوز في اربع مباريات على التوالي بنتائج (3-2 و4-1 و2-1 و2-0).



وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للميناء، حيث أحرز المركز الأول فيها مرة واحدة و المركز الثاني مرتين سابقتين.