الميناء يحصد مركز الوصيف في بطولة باريس الدولية

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2019-07-13 | 16:35
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حصد فريق شباب الميناء الرياضي، مركز الوصافة في بطولة باريس الدولية الودية بكرة القدم.
وخسر الميناء المباراة النهائية امام احدى الفريق العاجية بهدف دون رد، حيث سجل الفريق العاجي هدفه الوحيد من علامة الجزاء.
واستطاع فريق شباب السفانة، الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة باريس الدولية بعد الفوز في اربع مباريات على التوالي بنتائج (3-2 و4-1 و2-1 و2-0).
وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للميناء، حيث أحرز المركز الأول فيها مرة واحدة و المركز الثاني مرتين سابقتين.
واستطاع فريق شباب السفانة، الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة باريس الدولية بعد الفوز في اربع مباريات على التوالي بنتائج (3-2 و4-1 و2-1 و2-0).
وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للميناء، حيث أحرز المركز الأول فيها مرة واحدة و المركز الثاني مرتين سابقتين.
المحرر: محمد خليل
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