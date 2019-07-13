امانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام غداً

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الدولة ليوم غد الاحد.
وقالت الامانة العامة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الامانة العامة تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بمناسبة ذكرى ثورة ١٤ من تموز".
يذكر أن عددا من قادة الجيش العراقي كان على رأسهم الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف قادوا في الـ 14 من تموز 1958 انقلاباً عسكرياً تم فيه إسقاط الحكم الملكي وإعلان الجمهورية العراقية بشكل يعتبره البعض دمويا، إلا ان مؤيدي الانقلاب أو ما يسمونه بالثورة يرون ان لهذا التغيير انعكاسات ايجابية على حياة العراقيين خلال الفترة الماضية.
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