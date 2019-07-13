الحشد الشعبي يعلن استهداف أكبر معقل لـ'داعش' في تلال حمرين

أعلن آمر اللواء 24 في الحشد الشعبي زياد خليفة التميمي، السبت، عن استهداف أكبر معقل لتنظيم "داعش" في تلال حمرين بمحافظة ديالى.
ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن التميمي قوله، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من دك أكبر معقل لتنظيم "داعش الإرهابي في سلسلة تلال حمرين المعقدة".
وأضاف أن "المعقل عبارة عن مضافة لتنظيم داعش تضم سكنهم ودراجاتهم النارية، فضلاً عن استخدامها مقبرة لقتلى داعش".
وأضاف أن "المعقل عبارة عن مضافة لتنظيم داعش تضم سكنهم ودراجاتهم النارية، فضلاً عن استخدامها مقبرة لقتلى داعش".
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