الحشد الشعبي يعلن استهداف أكبر معقل لـ'داعش' في تلال حمرين

ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن التميمي قوله، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من دك أكبر معقل لتنظيم "داعش الإرهابي في سلسلة تلال حمرين المعقدة".

وأضاف أن "المعقل عبارة عن مضافة لتنظيم داعش تضم سكنهم ودراجاتهم النارية، فضلاً عن استخدامها مقبرة لقتلى داعش".

