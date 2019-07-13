"العسكري" السوداني: سنحاسب أي فاسد وانحيازنا للثورة حقيقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدني" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه سيتم محاسبة الفاسدين، وأن الانحياز للصور كان حقيقيا.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في كلمته أمام حشد من السودانيين بالعاصمة الخرطوم، أن "من أخطأ سيتم محاسبته حتى لو كان من قوات الدعم السريع"، لافتا إلى أنه "لولا (قوات) الدعم السريع لكان حال الخرطوم مختلف الآن".





وشدد في كلمته، على أن انحياز المجلس العسكري الانتقالي للثورة السودانية "كان حقيقيا"، مطالبا الشعب السوداني بـ"عدم الالتفاف للخلف والسير للأمام"، منوها بأن "الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير حقيقية"



وتوصل المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، الجمعة الماضية، إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، التي أنهت شهورا من التوتر.