مقتل 20 حوثيا في كمين للجيش اليمني غرب مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 20 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، في كمين للجيش اليمني، غرب محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما لعناصر حوثية في جبهة "صرواح" غرب مأرب.



وأسفر الكمين عن مقتل 20 عنصرا حوثيا على الأقل وإصابة آخرين، وفقا للمصدر.



وتتكبد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خسائر فادحة على أيدي الجيش اليمني وقوات التحالف وخصوصا في جبهات الضالع وصعدة والبيضاء ومأرب.

