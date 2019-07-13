تركيا: القبارصة الأتراك يقترحون التعاون للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص

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قالت وزارة الخارجية التركية يوم السبت إن زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي اقترح على القبارصة اليونانيين المعترف بهم دوليا التعاون في مجال التنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قبرص.
ويأتي الاقتراح الذي قالت الوزارة إنه قدم من خلال الأمم المتحدة بعدما حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أنه قد يخفض التمويل الذي تحصل عليه بسبب عمليات تنقيب ”غير قانونية“ عن النفط والغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص.
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