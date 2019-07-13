الان تتابع زلزال يضرب الجزائر بقوة 4.9 درجات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة جيجل شرق الجزائر. وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر في بيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كيلومتراً شمال المحافظة، ولم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات .

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