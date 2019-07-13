الان تتابع هتافات بحياة صدام حسين بالعراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:
هتف عشرات من المواطنيين العراقيين باسم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في منطقة الدولعي “ذات الأغلبية السكانية الشيعية” في وسط العاصمة بغداد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لهذا المشهد، ووفقا لشهود عيان، فقد تظاهر هؤلاء احتجاجا على هدم القوات الأمنية لبعض المحال في أسواق المنطقة.
وهتف المتظاهرون قائلين: “بالروح بالدم نفديك يا صدام”، وتظهر أيضا في الفيديو مجموعة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية أمام المتظاهرين الغاضبين.
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