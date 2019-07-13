شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مدينة كيسمايو الصومالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق بمدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا من جنسيات مختلفة وإصابة العشرات.

وأكد "السلمي" في بيان له اليوم دعم البرلمان العربي وتضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في الصومال .

وشدد على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية هدفها تعطيل تطورات العملية السياسية في الصومال وإدامة الفوضى وإعاقة بناء المؤسسات، لن تثني جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي الشقيق عن مواصلة جهود استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار .

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بمضاعفة الدعم الذي يقدمه لحكومة الصومال لمساندة مؤسساتها الحكومية ومساعدتها في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، مُعربًا عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً ولأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.