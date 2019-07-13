السعودية تعلن موعد ومدة إجازة عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا
أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام 11 يوما، تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة "6 أغسطس"، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من ذي الحجة "16 أغسطس.
وقالت الوزارة، على تويتر، إن "إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، ولمدة 11 يوماً بحسب تقويم أم القرى".
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