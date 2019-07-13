بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة.. الوزارة تعلن نسبة النجاح.. وعدد الأوائل

كتب: ضياء السقا

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، قام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفيا، بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

Advertisements

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل (40) طالب/طالبة مقسمين (34) طالب/ طالبة بالتعليم العام، و(2) طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و(3) طلاب دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.