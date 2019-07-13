عدّ المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران عباس علي كدخدائي الانضمام للاتحاد الاقتصادي الاوراسي بمثابة داعم كبير لاقتصاد البلاد ووصف بلدان الاتحاد الاوراسي بالمؤثرة، منوهاً إلى أن "وزير الاقتصاد والمالية يضطلع بمسؤولية متابعة اتفاق انضمام ايران الى الاتحاد الاوراس"، معتبرا أن "الاتفاق يترك تأثيرات جيدة على اقتصاد البلاد".
واشار الى "ما يثار حول اجراء مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي"، لافتا الى ان "الاتفاق موقع عليه من قبل عدة اطراف وفي حال تغييره ينبغي ان تدلي جميع الاطراف الموقعة وجهات نظرها حيال هذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الانضمام للاتحاد الاقتصادي الاوراسي يدعم اقتصادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.