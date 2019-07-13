مسؤول ايراني: الانضمام للاتحاد الاقتصادي الاوراسي يدعم اقتصادنا

عدّ المتحدث باسم مجلس صيانة ​الدستور​ في ​ايران​ عباس علي كدخدائي الانضمام للاتحاد ال​اقتصاد​ي الاوراسي بمثابة داعم كبير لاقتصاد البلاد ووصف بلدان الاتحاد الاوراسي بالمؤثرة، منوهاً إلى أن "وزير ​الاقتصاد​ والمالية يضطلع بمسؤولية متابعة اتفاق انضمام ايران الى الاتحاد الاوراس"، معتبرا أن "الاتفاق يترك تأثيرات جيدة على اقتصاد البلاد".

واشار الى "ما يثار حول اجراء مفاوضات جديدة حول ​الاتفاق النووي​"، لافتا الى ان "الاتفاق موقع عليه من قبل عدة اطراف وفي حال تغييره ينبغي ان تدلي جميع الاطراف الموقعة وجهات نظرها حيال هذا الأمر".