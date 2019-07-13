سلطات جنوب إفريقيا تراجعت عن تسليم وزير سابق في موزمبيق متورط بفضيحة فساد

أعلنت ​جنوب إفريقيا​ "تراجعها عن قرار ترحيل وزير المالية السابق في ​موزمبيق​ مانويل شانغ إلى بلده"، بعدما أوقف العام الماضي في جوهانسبرغ لاحتمال تورّطه في فضيحة فساد.

وشانغ موقوف في جنوب إفريقيا منذ كانون الأول 2018، بطلب من ​السلطات الأميركية​ لاحتمال تورّطه في فضيحة تلقّي شركات حكومية في موزمبيق قروضًا مشبوهة بقيمة ملياري دولار. ويشتبه بأنّه قبض رشوة بقيمة ملايين الدولارات على هامش هذه العمليّة الّتي تقول الولايات المتحدة إنّ مستثمرين أميركيين كانوا من ضحاياها.

وفي أيار، قررت جنوب إفريقيا إرسال شانغ إلى موزمبيق بدلًا من ترحيله إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي قدّمت طلبًا بهذا الصدد.