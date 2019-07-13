الخارجية العراقية شددت على متانة علاقة بغداد بالاتحاد الأوروبي

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية، أحمد الصحاف بان "الاتحاد الأوربي والعراق ماضيان في العمل معا لإنجاز الأهداف التي رسمها ​مؤتمر​ إعادة الإعمار الذي عقد ب​الكويت​ في شباط 2018"، مشيراً إلى ان "الجانبين عازمان على الالتزام المشترك بتحقيق السلام والاستقرار في ​الشرق الأوسط​"، مشددا على "الصداقة المتينة التي تجمعهما، والتي تعمقت في السنوات الأخيرة من خلال التعاون المشترك لهزيمة "داعش" الإرهابي".

وأكد أن "إسهام الاتحاد بـ 1.2 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والاستقرار والتنمية والتعاون الأمني، منذ عام 2014، هو خير شاهد على التزامه طويل الأمد بالشراكة الاستراتيجية مع العراق".