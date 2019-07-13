أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف بان "الاتحاد الأوربي والعراق ماضيان في العمل معا لإنجاز الأهداف التي رسمها مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد بالكويت في شباط 2018"، مشيراً إلى ان "الجانبين عازمان على الالتزام المشترك بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشددا على "الصداقة المتينة التي تجمعهما، والتي تعمقت في السنوات الأخيرة من خلال التعاون المشترك لهزيمة "داعش" الإرهابي".
وأكد أن "إسهام الاتحاد بـ 1.2 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والاستقرار والتنمية والتعاون الأمني، منذ عام 2014، هو خير شاهد على التزامه طويل الأمد بالشراكة الاستراتيجية مع العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية شددت على متانة علاقة بغداد بالاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.