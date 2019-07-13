"السترات السوداء" تظاهرت في باريس لتسوية أوضاع المهاجرين

تظاهر عشرات من أتباع حركة تُطلق على نفسها اسم "السترات السوداء"، في شوارع العاصمة الفرنسية ​باريس​، للمطالبة بتسوية أوضاع ​المهاجرين​ غير النظاميين.

وساعدت منظمة "لا شابيل دوبو كوليكتيف" التي تدعم المهاجرين و​اللاجئين​، في تنظيم الاحتجاج، وطالبت بتوفير ظروف إقامة ودعم أفضل للمهاجرين المعزولين، حسب المصدر نفسه.

ودعت المنظمة الحكومة في بيان، إلى "توفير أوراق ثبوتية للمهاجرين وإغلاق كافة مراكز الاحتجاز".

وتندد حركة "السترات السوداء" بسياسة فرنسا فيما يخص بوضعيتهم كمهاجرين حيث يشددون على مطالبهم بتسوية أوضاعهم بشكل استثنائي خاصة وأنهم يعملون، ولكن ليس لديهم سكن.