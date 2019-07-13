جماعة الإخوان: لم يثبت علينا يومًا أي مساس بأمن الكويت

أكدت جماعة ​الإخوان المسلمين​ أنه لم يثبت عليها يوماً أي مساس بأمن ​الكويت​ أو استقرارها، مشيرةً إلى "إنها فوجئت ببيان ​وزارة الداخلية الكويتية​ يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفاً إياهم بأنهم يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين".

وفي بيان لها، شددت الجماعة على أن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها"، موضحةً أن "​العالم​ الحر أجمع، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، كما أدانوا ​سياسة​ تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقاماً من معارضي النظام".