وزارة الدفاع التركية أعلنت إطلاق عملية "المخلب-2" ضد "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "كنتيجة لتطورات عمليّة "المخلب-1" المستمرّة بنجاح في هاكورك شمالي ​العراق​، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب-2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها "إرهابيّون" أيضًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة تستمرّ كما هو مخطّط لها بدعم من سلاح القوات الجويّة والبريّة"، لافتةً إلى "استمرار عمليّة "المخلب-1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لمنظمة "بي كا كا"في منطقة هاكورك".

يُذكر أنّ في 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر ​الإرهاب​ الّذي يهدّد البلاد.