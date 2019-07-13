حيدر العبادي: أستعد للعودة إلى القيادة السياسية

أعلن رئيس الوزراء ​العراق​ي السابق ​حيدر العبادي​ عن استعداده للعودة إلى ​القيادة​ السياسية، مشيراً إلى "خطر عودة الصراع الطائفي إلى العراق"، مشيراً إلى أن "نيتنا طيبة في هذا الإطار".

ولفت إلى أن "هناك تواصلا من نوع معين حاليا مع المرجعية الشيعية الأعلى المتمثلة بآية الله السيد ​علي السيستاني​، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي العراقي" وراى أن "​الحكومة​ الحالية لا تجد أمامها إلا العودة إلى قرارات وخطوات سبق أن اتخذها خلال فترة حكمه".