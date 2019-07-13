اعتصام لسائقي الشاحنات في القموعة فنيدق احتجاجا على اوضاعهم

نفذ ​سائقو الشاحنات​ اعتصاما في ​القموعة​ - فنيدق مفرق جوز الدورة، بمشاركة رئيس ​بلدية فنيدق​ الحالي سميح عبد الحي والرئيس السابق احمد عبده البعريني، "احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها السائقون".

وتحدث عبد الحي مستنكرا "قطع ارزاق الناس والعباد"، وطالب بـ"وضع آلية تنظيمية لا تكون سببا في التأثير على عوائل اصحاب تلك الشاحنات".

ثم تلا البعريني بيانا قال فيه: "كفى ظلما واستعبادا للبشر، ماذا تريدون من ظلم الناس، وما غايتكم من تجويع المواطنين؟ كيف ترتاح ضمائركم وانتم تتقاضون رواتب لم ترضوا ان يمس بها او يحسم منها".

وختاما وجه نداء الى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ناشده فيه "وضع حد لهذه القضية وان ينظر بعين الابوة الى اصحاب وعوائل تلك الشاحنات".