الدفاع المدني أخمد 3 حرائق قضت على أشجار حرجية في الضنية

أخمد عناصر الدفاع المدني 3 حرائق شبّت في أوقات متفاوتة في منطقة الضنية، بالتعاون مع الأهالي.
وقد قضى الحريق الأوّل الّذي شبّ في وادي بلدة عزقي، على أشجار زيتون وأشجار حرجية، وقد تمّ إخماده قبل تمدّده ووصوله إلى المنازل.
في حين أنّ الحريقين الآخرين قد اندلعا بشكل متتابع في داريا ببلدة عاصون، وقضيا على أشجار صنوبر حرجيّة. وقد ساعدت الرياح القوية في اتّساع رقعتيهما، لكن عناصر الدفاع المدني والأهالي سارعوا إلى إخمادهما قبل تمدّدهما بشكل أكبر ووصولهما إلى الأماكن السكنية.
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