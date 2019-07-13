نقابة المحررين تحيّي رفض نقابة الصحافيين الفلسطينيين لدعوة البيت الأبيض

حيت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، في بيان، "الموقف الشجاع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين الرافض لدعوة ​البيت الأبيض​ للصحافيين الفلسطينيين لزيارته"، معبرة عن تقديرها "التزام الصحافيين الفلسطينيين بهذا الموقف".

كما ثمنت "موقف نقابة الصحافيين الأميركيين المؤيد للنقابة الفلسطينية". وناشدت ​اتحاد الصحافيين العرب​ "دعم الموقف الفلسطيني، واتخاذ الاجراءات التي تنسجم مع هذا الموقف".

وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد رفضت منذ يومين دعوة مستشار الرئيس الأميركي ​جيسون غرينبلات​ للصحافيين الفلسطينيين لزيارة البيت الأبيض والاستماع ل​تفاصيل​ "الخطة الأميركية لعملية السلام"، معتبرة أن دعوته "محاولة فاشلة ويائسة أخرى للادارة الأميركية للالتفاف على قيادة ​الشعب الفلسطيني​ ممثلة بمنظمة التحرير وعلى رأسها الرئيس ​محمود عباس​، الذين أفشلوا مشروع تصفية ​القضية الفلسطينية​".