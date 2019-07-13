نقابة المحررين تحيّي رفض نقابة الصحافيين الفلسطينيين لدعوة البيت الأبيض

حيت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، "الموقف الشجاع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين الرافض لدعوة البيت الأبيض للصحافيين الفلسطينيين لزيارته"، معبرة عن تقديرها "التزام الصحافيين الفلسطينيين بهذا الموقف".
كما ثمنت "موقف نقابة الصحافيين الأميركيين المؤيد للنقابة الفلسطينية". وناشدت اتحاد الصحافيين العرب "دعم الموقف الفلسطيني، واتخاذ الاجراءات التي تنسجم مع هذا الموقف".
وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد رفضت منذ يومين دعوة مستشار الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات للصحافيين الفلسطينيين لزيارة البيت الأبيض والاستماع لتفاصيل "الخطة الأميركية لعملية السلام"، معتبرة أن دعوته "محاولة فاشلة ويائسة أخرى للادارة الأميركية للالتفاف على قيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بمنظمة التحرير وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذين أفشلوا مشروع تصفية القضية الفلسطينية".
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