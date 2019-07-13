مارون خريش: للتظاهر والاعتصام الثلاثاء في 16 الحالي حول المجلس النيابي

دعا رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد ​مارون خريش​ الى التظاهر والاعتصام الثلاثاء في 16 الحالي حول ​المجلس النيابي​ لمنع وصول النواب إلى المجلس.

وأشار في بيان إلى أن "الحراك العسكري ينفذ بتاريخ السادس عشر من تموز الساعة الثامنة صباحا اعتصاما حاشدا حول المجلس النيابي لمنع وصول النواب إلى المجلس، احتجاجا على موازنة الذل والعار التي ضربت كل القواعد الدستورية والقانونية والادارية، ومدت يدها إلى جيوب الفقراء لسد عجز ​الموازنة​، بدلا من وقف الهدر وسرقة المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي".

ولفت إلى أن "الشعب اللبناني ينظر إلى العسكريين والمدنيين ليسجل لهم موقفا تاريخيا من مواقف النضال من أجل خلاصه من أزماته"، قائلاً: "كلنا بمركب واحد فإما ان نغرق معا أو ننقذ السفينة ونقودها معا الى مرسى الأمان".

واشار الى أن التجمع يبدأ الثامنة صباحا في ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​ وينتهي التمركز على النقاط المحددة حول المجلس التاسعة صباحا.