الحاج حسن: نأمل الدخول بمسار إصلاحي جديد إداري ومحاربة الهدر والفساد

اعتبر رئيس ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ النائب ​حسين الحاج حسن​، خلال جولة له في ​مستشفى​ ​تمنين​ العام أن "ما تقوم إدارة المستشفى هو تكملة لعمل الحكومة في تلبية حاجات الناس الصحية نسبة إلى موازنة ​وزارة الصحة العامة​ ".

وأمل الحاج حسن أن "نكون قد دخلنا بمسار إصلاحي جديد إداري ومحاربة الهدر و​الفساد​ بعد انجاز ​الموازنة​ من أجل تخفيض ​الدين العام​ و​العجز​ في الموازنة"، مؤكداً ان "نسبة ​البطالة​ تجاوزت الـ25 بالمئة"، معتبراً ان احد اسباب ​الوضع الاقتصادي​ المتردي في ​لبنان​ يعود للحرب العبثية في ​الدول العربية​ ".