اعتبر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، خلال جولة له في مستشفى تمنين العام أن "ما تقوم إدارة المستشفى هو تكملة لعمل الحكومة في تلبية حاجات الناس الصحية نسبة إلى موازنة وزارة الصحة العامة ".
وأمل الحاج حسن أن "نكون قد دخلنا بمسار إصلاحي جديد إداري ومحاربة الهدر والفساد بعد انجاز الموازنة من أجل تخفيض الدين العام والعجز في الموازنة"، مؤكداً ان "نسبة البطالة تجاوزت الـ25 بالمئة"، معتبراً ان احد اسباب الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان يعود للحرب العبثية في الدول العربية ".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: نأمل الدخول بمسار إصلاحي جديد إداري ومحاربة الهدر والفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.