السفير البابوي: أتمنى أن تواصلوا تقديم هذه الشهادة العظيمة للاخوة القائمة بين الجميع

تابع ​السفير البابوي​ جوزيف سبيتاري جولته الشمالية، بدعوة من راعي ابرشية ​طرابلس​ المارونية ​المطران جورج بو جودة​، ووصل الى محافظة عكار حيث شارك في ​اللقاء الروحي​ الذي انعقد في دار المطرانية المارونية في القبيات.

وأكّد بو جودة أن "زيارة سبيتاري تشكل مناسبة للقاء وهي غير رسمية، وان عكار هي مركز تفاهم ومحبة، واللقاءات الروحية الدورية تؤكد على العيش الواحد في لبنان وعكار. هذه اللقاءات يجب ان تتسع لتصل الى شريحة واسعة من الناس لقاءات محبة وصداقة".

من جهته، أوضح سبيتاري أن "منذ بضعة ساعات كان لقاء في طرابلس مع سماحة المفتي الشعار والمشايخ الاجلاء في دار المطرانية المارونية، وكان بحث وحديث في وثيقة الاخوة والانسانية التي اقرت في ​أبو ظبي​، وانا قلت عنها في هذا اللقاء ان ما كتب في هذه الوثيقة نعيشه كواقع ملموس هنا في لبنان. وأتمنى على اللبنانيين ان يواصلوا دائما تقديم هذه الشهادة العظيمة لهذه الأخوة القائمة بين كل الجماعات و​الطوائف​".

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وشدد على أنه "صحيح أن للسياسيين أجندتهم السياسية، إلا أننا كرجال دين وكرجال إيمان علينا أن نعمل وبشكل متواصل لأجل السلام والمحبة والأخوة. واذا تطلعنا الى ​تاريخ لبنان​ نجد ان ايام السلام والمحبة فيه كانت اطول من ايام الحرب والخصومات، ونحن اليوم في زمن السلام، واني اشكركم جميعا على التزامكم، ونحن معكم لتدعيم بناء السلام والاخوة والمحبة".

و كانت للسفير البابوي سلسلة زيارات شملت ​مستشفى​ سيدة السلام في القبيات، و​دير مار جرجس​ الأثري في شويتا- القبيات. ثم انتقل الى وادي الحلسبان في القبيات حيث زار والوفد المرافق ​دير مار شليطا​ الأثري.

هذا وسيكون للسفير البابوي لقاء في ​دير سيدة القلعة​ في منجز. ويختتم زيارته بلقاء مع الشبيبة في بلدة عندقت.