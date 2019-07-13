ماي لن تحضر العرض العسكري التقليدي في العيد الوطني الفرنسي

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لندن: تتغيب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذا العام عن العرض العسكري التقليدي الاحد لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، على أن يمثلها نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدينغتون، وفق ما افادت متحدثة باسم الحكومة البريطانية وكالة فرانس برس السبت.
ولن تنتقل ماي التي سيعرف اسم خلفها خلال عشرة ايام، الى فرنسا، علما بانها ستسلم منصبها في 24 تموز/يوليو بعد تصويت اعضاء حزبها المحافظ للاختيار بين مرشحين هما وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.
ولمناسبة العيد الوطني، يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد على مائدة الغداء في الاليزيه عشرة من القادة الاوروبيين بينهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.
ويقام العرض العسكري التقليدي لمناسبة 14 تموز/يوليو هذا العام تحت شعار التعاون العسكري الاوروبي.
ويحضره ممثلو تسع دول تشارك الى جانب فرنسا في مبادرة التدخل الاوروبية التي ابصرت النور قبل عام بمبادرة من ماكرون بهدف تطوير "ثقافة استراتيجية مشتركة". والدول هي بلجيكا وبريطانيا والمانيا والدنمارك وهولندا واستونيا واسبانيا والبرتغال وفنلندا.
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