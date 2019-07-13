مادورو يدافع عن وزيره ذي الأصول السورية!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورومادورو يدافع عن وزيره ذي الأصول السورية!

نفى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، أي ارتباط لوزير الصناعة في حكومته طارق العيسمي بـ"حزب الله" اللبناني، المستهدف على حد قوله، من قبل واشنطن ومن اسماهم بالـ"خونة".

وقال مادورو في خطاب خلال تجمع حضره العيسمي الذي يشغل منصب نائب الرئيس أيضا، "إن الحكومة الأمريكية تمضي وقتها في مهاجمة وزير الصناعة لأنه ابن زوجين عربيين ... وينتمي إلى عائلة جزء منها في سوريا وجزء منها في لبنان". © YURI CORTEZ وزير الصناعة الفنزويلي طارق العيسميمادورو يدافع عن وزيره ذي الأصول السورية!

وأضاف مادورو، "يريدون ربطه بحزب الله. أعرف طارق وأعرفه بشكل جيد جدا. لم يتصل يوما بأي شخص من حزب الله".

وتابع مادورو قائلا، "كل يوم، تهاجم الخارجية الأمريكية والخونة الذين ذهبوا إلى هناك (الولايات المتحدة) ليكونوا في خدمة الامبراطورية، العيسمي لأنه رجل شجاع لا يمكن شراؤه، رجل وطني حقيقي وثوري".

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وأدرجت واشنطن، التي تدعم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، طارق العيسمي في فبراير 2017 على "لائحة مهربي المخدرات".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في فبراير الماضي أن "حزب الله"، وتعتبره واشنطن "منظمة إرهابية"، ينشط في فنزويلا.

المصدر: وكالات