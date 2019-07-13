مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب 12 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق "السنبلاوين-الزقازيق" بمنطقة القاسمي.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى اخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص على طريق "السنبلاوين -الزقازيق" عند منطقة القاسمي ووجود وفيات ومصابين.

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انتقل ضباط وحدة مباحث السنبلاوين، بقيادة الرائد أحمد النجار، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة كلًا من "عبد الله إبراهيم عبد الله" ٤٢ سنه، ومقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، و"محمد صفوت أبو هاشم" ٤٣ سنة.

فيما أصيب كلًا من "محمود محمد أبو القمصان، ٢٦سنة، أسامة علي السيد علي، ٢٣ سنة، عبد الله شعبان المصري، ٢٤ سنة، عادل محمد لبيب، ٢٩ سنة، محمد نصر مصطفى، ٤٥ سنة، محمد عزت السيد، ٢٤ سنة، حسن عبد المنعم حسن، ٤٠ سنة، محمود عبده ابراهيم، ٣٠ سنة، وأكمل سليم نجاتي، ٢٢ سنة، عبد الله شعبان المصري، ٢٠ سنة، محمد محفوظ محمد، ٤٠ سنة، عمر عزت السيد، ٢٤ سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين نزيف في المخ وكدمات وكسور.

ووجه الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتوفير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل 3 مصابين إلى المستشفى العام الجديد "الدولي سابقا "، و 9 آخرين إلى مستشفى السنبلاوين، كما تم ندب استشاريين للمخ والأعصاب وجراحات قلب وصدر لمتابعة الحالات.