"القوى العاملة": القاهرة تفتح ذراعيها لاستضافة الاتحاد الدولي للغزل والنسيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

افتتح وزير القوى العاملة، اليوم السبت، الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالدول العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية.

جاء ذلك بحضور رؤساء 9 نقابات عامة بقطاع الغزل والنسيج بالعراق، والأردن، ولبنان، وتونس، وفلسطين، وروسيا، واليونان، وبنجلاديش، والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج المصرية المستضيفة للاجتماع، فضلا عن الاتحاد العالمي للنقابات.

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وأعرب الوزير، في بيان اليوم السبت، عن أمله في أن يحقق هذا الاتحاد الوليد توفير حياة أفضل لعمال الغزل والنسيج، ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حقوق العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم، فضلا عن توحيد التشريعات العمالية التي تخص هذا القطاع العريض.

وشدد، على اهتمام الحكومة المصرية، بالحركة النقابية العمالية عمومًا، والنقابية لعمال الغزل والنسيج على وجه الخصوص، وذلك إيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال.

وأكد على اهتمام الحكومة المصرية والوزارة، بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، متابعا: "استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تم وضعه بتوافق بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" لضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية".