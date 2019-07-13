زغاريد وذِكر في جنازة عمدة قرية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

في مشهد لا يتكرر إلا في جنازات الشهداء، علت الزغاريد وأصوات الذِكر بشوارع قرية الطيبة بمركز الزقازيق، لتزف جثمان الشيخ عبدالعزيز المسلمي، عمدة القرية إلى مثواه الأخير.

وقال الدكتور حسن المسلمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، شيخ الطريقة المسلمية، إن ما حدث خلال تشييع الجثمان، عبارة عن رسائل حب من أهل القرية للمتوفى، الذي عرف عنه عطفه على الفقراء والمساكين، وحبه لتعمير بيوت الله، مضيفا: "الناس من كتر حبهم له والخير اللي بيعمله بيقولوا عليه ولي من أولياء الله".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لجنازة الشيخ عبد العزيز عبدالله الأمين المسلمي، ابن عزبة "المسلمي" التابعة لقرية "الطيبة" بالزقازيق، وعمدة القرية، وسط تعليقات تنوعت ما بين الثناء والإشادة والاستغراب.