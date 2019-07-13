"الآثار" تفتتح الهرم المنحني وهرم الكا.. وتكشف عن مقبرة سا إيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

افتتح وزير الآثار صباح اليوم السبت، الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور، وهرم الكا العقائدي للزيارة للجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه.

وقال وزير الآثار، إننا ولأول مرة نفتتح هرم سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي الخاص به، للجمهور، منذ عام ١٩٦٥، مشيرًا إلى أن الهرم المنحني وغيره من الأهرام الموجودة في منطقة دهشور الأثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو كجزء من جبانة منف الأثرية.

وأوضح، أن الهرم المنحني يمثل مرحلة انتقالية في عملية بناء تطوير الأهرام بين هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم والهرم الأحمر الذي بناه الملك سنفرو في دهشور أيضًا بعد اكتشاف أن الهرم المنحني يميل بزاوية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن أعمال ترميم وتطوير كل من الهرم المنحني وهرم الكا، تمت بواسطة قطاع المشروعات بالوزارة، وتضمنت عمل سلالم داخلية وخارجية ومشايات لتسهيل حركة الزوار داخلهما.

كما تم عمل شبكة للإضاءة داخل وخارج الهرمين، إضافة إلى الانتهاء من كافة أعمال الترميم الدقيق من تقوية وتدعيم لبعض أحجار الممرات وترميم غرفة الدفن بالهرم المنحني.

وأشار وزيري، إلى أن الهرم المنحني أو المعروف أيضا باسم الهرم الجنوبي يعبر عن مرحلة هامة من مراحل تطور بناء الأهرام التي استخدمها المصري القديم كمقابر ملكية حيث غنه أول محاولة لبناء هرم كامل بعد هرم زوسر المدرج وقد بناه الملك سنفرو مؤسس الأسر الرابعة 2600 ق.م. في منطقة دهشور الأثرية والتي تعتبر الامتداد الجنوبي لجبانة منف.

ولفت وزيري إلى أن ارتفاع الهرم يبلغ حوالي 121م، وطول كل ضلع في قاعدتة حوالي 188.1م، وللهرم زاويتا ميل، الأولى 54 درجة، حتى ارتفاع 49 والثانية 48 درجة حتى ارتفاع 52م، وللهرم مدخلان الأول في الناحية الشمالية على ارتفاع 12 م، يؤدي إلى ممر هابط بطول 79.5، منها إلى صالة عرضية ذات سقف جمالوني ومنها إلى ممر غير منتظم يؤدي الجهة اليمنى منه إلى المدخل الغربي للهرم.

اما الجهة اليسرى تؤدي إلى غرفة الدفن غير مكتملة السقف والتي يوجد بها دعامات خشبية من خشب الأرز المستورد من لبنان.

الكشف الأثري

عقب افتتاح الهرم المنحني وهرم الكا بمنطقة أثار دهشور، أعلن وزير الآثار عن كشف أثري جديد قامت به بعثة أثرية مصرية ظلت تعمل ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300م جنوب شرق هرم أمنمحات الثاني حيث استطاعت العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 متر تقريبًا إلى الناحيه الشرقية ويعتبر هذا الجدار أحد العناصر المعمارية الهامه في عصر الدولة الوسطى.

كما تم العثور أيضا على عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية والتي يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الخشبية بعضها غير مكتمل، ومجموعة من أدوات الظران التي كانت تستعمل كأدوات تقطيع والصقل من الدولة المتأخرة مما يشير إلى أن الموقع قد أعيد استخدامه في فترات لاحقة للدولة الوسطى.

وأوضح "وزيري"، أن البعثة الأثرية، بدأت أعمال الحفائر بالموقع منذ شهر أغسطس عام 2018 واستمرت حتى أبريل 2019، مشيرًا إلى انه تم اختيار البعثة لعمل حفائر في ذلك الموقع يرجع إلى ظهور بعض الكتل الحجرية الكبيرة الحجم وكذلك ظهور بعض كسرات الحجر الجيري والجرانيت ما يدل علي وجود دفنات أثرية في تلك المنطقة، مؤكدًا على أن البعثة ستستمر في أعمال الخفر الأثري لكشف النقاب عما تحويه هذه المنطقة من آثار وأسرار.

مقبرة سا إيست بدهشور

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اكتشفت هذه المقبرة على يد DE Morgan عام 1894، دون أن يقدم دراسة كافية عن موقع المقبرة واكتفي بنقل 4 لوحات جنائزية لسا إيست إلى المتحف المصري بالتحرير لصاحب المقبرة جالسا أمام مائدة للقرابين.

وفي عام 2006، بدأت الحفائر من قبل بعثة من المجلس الأعلى للآثار بأعمال الحفر الأثري ودراسة المقبرة.

يعتبر صاحب المقبرة من الشخصيات الهامة في عصر الأسرة الثانية عشرة من الدولة الوسطى، حيث عمل خلال فترة حكم ثلاثة ملوك من ملوك الدولة الوسطى وهم (أمنمحات الثانى/ سنوسرت الثاني بداية حكم سنوسرت الثالث).

ومن أهم ألقاب صاحب المقبرة: المعروف لدى الملك- المشرف على أراضي الجنوب والشمال والحاجب الخاص بالملك- المشرف على القصر الملكي- الأمير الوراثي– العمدة- حامل أختام الشمال- المشرف على المدينة الهرمية– القاضي– الوزير- رئيس الكهنة المرتلين وغيرها.

التصميم المعماري للمقبرة يتكون من ممر هابط ثم سدة وقبو من الطوب اللبن لم يتبق منه سوى جدرانه يؤدي إلى الحجرة الأمامية للمقبرة مبنية من الحجر الجيري ذات السقف الجمالونى غير المنقوش ثم حجرة الدفن الرئيسية ذات الجدران المسجل عليها متون الأهرام والتي تتشابه مع نصوص الأهرام في هرم أوناس، لونت بالون الأخضر وهو من الألوان التي لم يكن من المعتاد استخدامها في متون الأهرام في عهد الدولة القديمة.

وضع داخل الحجرة تابوت مصنوع من حجر الديوريت وغطائه خشن الصنع، كما يوجد في الناحية الشرقية من الغرفة نيشتان صغيرتان لوضع صندوق الأواني الكانوبية، ولكن عند اكتشاف المقبرة وجد الصندوق مكسورا وخاليا من الأواني الكانوبية.

أعمال الحفائر بالهرم المنحني

شهد الهرم العديد من أعمال الحفائر كان أولها عام 1839 على يد البريطانيين برنج وفيز، حيث نظف الأجزاء الداخلية للهرم، ثم عام 1894 و1895 جاءت بعثة "دى مورجان" وهى أول بعثة علمية تقوم بعمل حفائر في المنطقة.

وفي عام 1945 تمكن المهندس عبدالسلام حسين من الكشف عن اسم الملك سنفرو مكتوب أكثر من مرة مع العلامات التي كان يكتبها عمال المحاجر على الكتل الحجرية للهرم وخاصة تلك الموجودة في أركان الهرم، وذلك اثناء قيامه بأعمال الحفر الأثري حول الهرم.

وفي عام 1951 استطاع عالم الآثار الدكتور أحمد فخري باكتشاف المدخل الغربي للهرم أثناء أعمال تنظيف كل الممرات الداخلية له كما نظف جزءًا من الطريق الصاعد المؤدى إلى معبد الوادي.

هرم الكا العقائدي

تم اكتشافه بواسطة الدكتور أحمد فخري عام 1956 ويبعد حوالي 55 مترًا من منتصف الضلع الجنوبًي للهرم المنحني ومدخله من الناحية الشمالية عبارة عن ممر هابط بطول 25 م يؤدي إلى غرفة الدفن ذات السقف الجمالوني، وقد تم غلق هذا الهرم منذ اكتشافه حتًي تم فتحه اليوم للزائرين، وقد قام فريق المرممين بوضع سلم خشبي ونظام للإضاءة داخل الهرم.

حضر الافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وحوالي 40 سفيرًا من دول أجنبية وأفريقية في مصر منهم سفراء كل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأالمانيا والدنمارك وهولندا وقبرص وفنلندا واليابان وكولومبيا وغينيا الاستوائية وأستراليا والمجر وتايلاند وشيلي والكونغو والمكسيك والأردن والكاميرون وزامبيا، وممثلين من سفارات كل من كوبا وبيرو وطاجاكستان والنيجر ومنظمة اليونسكو.