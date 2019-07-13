"الزراعة" تبحث التعاون مع جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان الشقيق والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين مصر ودولة جنوب السودان في مجال الزراعة.

وأعرب وزير الزراعة، عن أهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، بالتعاون مع دولة جنوب السودان واستقرار الأمن بها وأن من أهم العوامل التي ترسي قواعد ذلك في الدول هي العمل على توفير الأمن الغذائي لدى المواطنين.

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من جانبه أعرب جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان، عن سعادته والوفد المرافق له بلقاء وزير الزراعة المصري، مبديًا رغبتهم في الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الزراعي خاصة وأن دولة جنوب السودان، بها أراضي خصبة وجاهزة للاستثمار الزراعي، ورحب بأي مبادرات للقطاع الخاص المصري بدخول السودان والمساهمة في التنمية والاعمار الزراعي.

ورافق السفير الجنوب سوداني، الدكتور إبراهام مالير مامير رئيس هيئة الاستثمار الفريد سوكيرى مدير عام الترويج بهيئة الاستثمار بدولة جنوب السودان.

وعرض مدير هيئة الاستثمار السوداني، فرص الاستثمار الموجودة بدولة جنوب السودان وأهمها الاستزراع السمكي و زراعة قصب السكر.