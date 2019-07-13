وفاة الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله

غيب الموت، اليوم الجمعة، الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي ، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون عن رحيل الناقد السينمائي شريف رزق الله بعد صراع مع المرض.