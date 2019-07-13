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وفاة الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله

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 غيب الموت، اليوم الجمعة، الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي ، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون عن رحيل الناقد السينمائي شريف رزق الله بعد صراع مع المرض.

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