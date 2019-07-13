ترامب ونتنياهو يبحثان التهديد الإيراني

التقي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنقاش قضايا مختلفة تتعلق بالأمن القومي من بينها تهديد ترامب لإيران قائلًا "ستزيد العقوبات علي إيران بشكل كبير"، كما ناقش التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيز المصالح الأمنية المشتركة والمتعلقة بالأمن القومي، والمجهودات لمنع الأنشطة التي تقوم بها إيران في المنطقة.

وأعلن ترامب أن بلاده ستزيد العقوبات بشكل كبير على إيران بعد إعلان طهران أنها ستزيد معدل تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية.

واتهم ترامب إيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى ينتهك بالفعل الاتفاق النووي، على الرغم

من تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تمتثل لشروط الاتفاق.

قال الرئيس الأمريكى، بعد أن أعلنت إيران أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المسموح به في الاتفاق النووي، "إيران تقوم بالكثير من الأشياء غير المقبولة"، مضيفًا أن "إيران يجب أن تكون حذرة". وأضاف ترامب أن إيران "لن تحصل أبداً على أسلحة نووية".

Advertisements

تأتي هذه التصريحات بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي ردّ في وقت سابق على إيران،

في بيان بأن "قرار إيران بتوسيع برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات وإذا امتلكت إيران أسلحة نووية، فسيكون ذلك أكثر خطورة على العالم".

كان رد فعل ألمانيا في وقت سابق على إعلان إيران عن انتهاك الاتفاقية النووية واستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الكمية المسموح بها بموجب شروط الاتفاقية في برلين، دعوا طهران إلى التوقف والعودة عن تلك الانتهاكات.

وأصدر متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين بيانًا قال فيه:"ألمانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي قلقون جدًّا من إعلان إيران انها ستقوم بتخصيب اليورانيوم إلى ما بعد 3.67 الذي يزيد عن المنصوص عليها في الاتفاق النووي، نحن الآن في انتظار مزيد من المعلومات من الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة.