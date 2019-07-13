يجلس على مقعد المرحاض 5 أيام لدخول جينيس

جلس رجل بلجيكي على قاعدة المرحاض لمدة خمسة أيام تقريبا هذا الأسبوع في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي.

ودخل جيمي دي فرين، البالغ من العمر 48 عامًا والذي يتعلم ليصبح سائق حافلة، تحدي الجلوس لمدة 165 ساعة على قاعدة المرحاض الذي تم إعداده خصيصا لهذه المحاولة في منتصف حانة، لكنه استسلم صباح الجمعة ( 12 يوليو) بعد الجلوس لمدة 116 ساعة فقط.

وقال دي فرين لتلفزيون رويترز "السخرية من الذات هي أفضل الدعابات. لماذا أفعل هذا؟ لماذا لا؟ لا أحب شيئا أكثر من سخرية الناس مني، لأنني يكون بمقدوري حينئذ أن أفعل نفس الشيء معهم".

وكان يُسمح له براحة لمدة خمس دقائق كل ساعة وكان يجمعها على مدار الساعات بما يسمح له بالنوم. ومن المفارقات أنه كان يحتاج للقيام

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لقضاء حاجته نظرا لأن قاعدة المرحاض التي يجلس عليها في الحانة غير موصولة بنظام الصرف الصحي.

ولم يكن الجلوس لمدة طويلة أمرا سهلا. وقال دي فرين إنه كان متع للغاية وأصيبت ساقاه.

ولا يوجد رقم قياسي عالمي رسمي للجلوس في المرحاض، لكن دي فرينقال إنه اكتشف شخصا آخر فعل ذلك لمدة 100 ساعة قبل ذلك.

وأضاف دي فرين أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كانت على علم بمحاولة تسجيل رقم قياسي وأن المسئولين والشهود المحليين كانوا يقومون بالتحقق من صحتها.