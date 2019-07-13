أفغانستان: اعتقال 50 شخصًا يشتبه في صلتهم بحركة طالبان

اعتقلت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان 50 شخصا على الأقل يشتبه في صلتهم بحركة "طالبان" وتورطهم في ارتكاب أنشطة إرهابية، وذلك خلال عمليات شنتها في كل من العاصمة "كابول" وإقليمي "قندهار" و"هلمند". عمليات شنتها في كل من العاصمة "كابول" وإقليمي "قندهار" و"هلمند".

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم السبت، أنه

تم اعتقال 10 على الأقل من المشتبه بهم خلال عملية تم شنها في مقاطعة "ده سبز" بالعاصمة "كابول"، في حين تم اعتقال 40 آخرين على الأقل في إقليمي "قندهار" و"هلمند".

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