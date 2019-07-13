اشتباكات بين شرطة هونج كونج ومحتجين بعد مسيرة قرب الحدود مع الصين

اندلعت اشتباكات بين شرطة هونج كونج ومتظاهرين بعد انتهاء مظاهرة سلمية ضد "التجار الموازين" في منطقة "شيونج شوي" بالقرب من الحدود مع الصين اليوم السبت.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن الشرطة أطلقت رذاذ الفلفل على المتظاهرين،بينما كانت تحاول تفريق تجمعاتهم على جسر يؤدي إلى مركز تسوق في المنطقة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية على الهواء مباشرة متظاهرين ملثمين، وهم يحملون المظلات والحواجز المعدنية ويتقدمون باتجاه خط
وكان أكثر من 30 ألف شخص قد شاركوا في المسيرة السلمية بشكل كبير في وقت سابق، طبقا لرونالد لوينج، أحد المنسقين لدى مجموعة "نورث ديستكريت باراليل امبورتس كونسرن جروب".
وأقيمت المسيرة احتجاجا على التجار غير الرسميين عبر الحدود.
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