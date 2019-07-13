تركيا توسع حملتها ضد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

ذكرت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن أنقرة وسعت حملتها العسكرية في شمال العراق ضد من يشتبه أنهم أعضاء بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان الجيش التركي قد بدأ حملته في مايو الماضي.
وأظهرت قناة "تي.آر.تي" الحكومية التركية مقاطع فيديو لمدفعية
وبدأت العملية بدعم من مروحيات وطائرات عسكرية بدون طيار أمس الجمعة، حسب وزارة الدفاع، مضيفة أن هدفها هو "تحييد الإرهابيين" في منطقة هاكورك التركية
وتنظر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الحزب، الذي يقاتل منذ عقود من أجل الحصول على حكم ذاتي لجنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، على أنه منظمة إرهابية.
وكثير ما يشن سلاح الجو التركي هجمات على مواقع يسيطر عليها الحزب، الذي يحتفظ بقاعدته الرئيسية في المنطقة الحدودية بشمال العراق.
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