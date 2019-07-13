نصرالله: يمكن لحزب الله إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل

في مقابلة للاحتفال بالذكرى 13 لحرب لبنان، قدم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خريطة إسرائيل، قائلاً إن منظمته قد طورت قدرتها على ضرب المواقع الاستراتيجية في إسرائيل وانتقد صفقة القرن الخاصة بترامب وقال إنها محكوم عليها بالفشل.

وأشارحسن نصر الله إلى المواقع الاستراتيجية التي يمكن أن الضرب فيها:"حزب الله يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة" ، حسب تصريح لتلفزيون المنار.

وفقًا لما قاله: "الساحل الإسرائيلي ، 70 كيلومترا

، بين نتانيا وأشدود ، وهي المنطقة الأكثر استراتيجية. وتضم هذه المنطقة مواقع مثل المطار ومخازن الأسلحة وموانئ تل أبيب وأشدود وغيرها".

وقال نصر الله إن حزب الله قد طور قدراته منذ ذلك الحين وعندما سئل عما إذا كان حزب الله لديه القدرة على إسقاط الطائرات، أجاب بتحفظات ربما نعم وربما لا.. "لدينا أسلحة هجومية أكثر

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تطوراً من حيث النوعية والكمية ولدينا صواريخ وطائرات بدون طيار دقيقة".

وأضاف نصر الله إن لدى إسرائيل نقطة ضعف في إعداد الجبهة الداخلية للحرب، قائلاً إن المنظمة يمكنها الآن أن تستهدف بشكل أفضل "وتتسبب في خسائر في الجبهة الداخلية الإسرائيلية". وقال "العدو الإسرائيلي يعلم أن القوة الجوية لا يمكنها إدارة الحرب بمفردها".

كما أشار إلى قمة ترامب التي بدأت في البحرين، وقال إن – صفقة القرن للرئيس الأمريكي - مصيرها الفشل، مضيفًا أن الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران متوترة، وأن واشنطن تعلم أن الحرب مع إيران ستكلفها غالياً.