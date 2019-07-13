عزل قاض باكستاني على خلفية إدانة رئيس الوزراء السابق نواز شريف

عزلت السلطات الباكستانية قاضيا كبيرا بعد صدور مقطع فيديو يعترف فيه بأنه تعرض للابتزاز لإدانة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وقال وزير العدل فاروق نسيم في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من أمس الجمعة إنه تم إعفاء القاضي ارشاد مالك، الذي أصدر حكما بالسجن سبع سنوات بحق شريف في ديسمبر 2018 بناء على اتهامات بالفساد، من منصبه .

ودفع عزله الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات وعزلته المحكمة العليا من منصبه في 2017.

ولم يعلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مباشرة

على عزل مالك ولكنه اتهم المعارضة باللجوء لتكتيك يشبه "المافيا" في حملتها.

وتعرض خان للنقد الأسبوع الماضي بعدما جرى منع القنوات الإخبارية من بث لقطات مصورة لساسة المعارضة.

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وقال خان في تغريدة اليوم السبت: "في خطوات مماثلة للمافيا الصقلية تستخدم المافيا الباكستانية أساليب الرشى والتهديد والابتزاز والتسول لزيادة الضغط على مؤسسات الدولة والقضاء لحماية ملياراتهم من غسيل الأموال المخبأة في الخارج".

وردت ابنة شريف، مريم نواز، قائلة: "أنت جزءا من المافيا التي تزيد الضغط على القضاة لاستهداف

ومعاقبة خصومك السياسيين".

وكان حزب شريف قد عرض مقطعا مصورا يظهر فيه القاضي وهو يقول إنه تعرض للابتزاز لإدانة شريف من جانب أشخاص كانوا يجمعون موادا ضده. وقال مالك إنه جرى التلاعب في الفيديو وأنه كان قد تعرض لتهديدات ورشى من جانب أشخاص مقربين من شريف للحكم في صالحه.

وسوف تنظر المحكمة العليا في فضيحة الفيديو يوم الاثنين.

وكان شريف المدافع عن الحكومة المدنية في البلاد التي يحكمها الجنرالات منذ عقود، قد تم عزله من منصبه بناء عل مزاعم بالفساد جراء تسريب ما يسمى بوثائق بنما لعام 2016 التي تتضمن تفاصيل برامج التهرب الضريبي في الخارج. وخسر حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز أمام حزب خان في انتخابات 2018 التي شابها مزاعم بالتلاعب من جانب الجيش.