هجوم مسلح على مبنى قناة تلفزيونية بأوكرانيا

أعلنت الشرطة الأوكرانية أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مبنى قناة تلفزيونية في العاصمة كييف اليوم السبت.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن بيان للشرطة الأوكرانية قولها إن مسلحين هاجموا مبنى قناة "112" التلفزيونية بواسطة قنابل يدوية في العاصمة كييف، مؤكدة أن الأوكرانية قولها إن مسلحين هاجموا مبنى قناة "112" التلفزيونية بواسطة قنابل يدوية في العاصمة كييف، مؤكدة أنالحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ووصف البيان الحادث بالعمل الإرهابي، مشيرا إلى تضرر مبنى القناة، لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا جراء الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عنه.



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