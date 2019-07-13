12 قتيلاً في قصف جوي على ريفي إدلب وحماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 مدنياً جراء قصف لطائرات روسية وسورية على ريفي إدلب وحماة اليوم السبت .
وقال المرصد، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن ثمانية مدنيين قتلوا جراء غارة روسية استهدفت أراضي زراعية في محيط خان شيخون جنوب إدلب، مشيراً إلى مقتل رجل وامرأة وجنينها من النازحين جراء قصف استهدف قرية كفريا شرق إدلب .
وبحسب المرصد، قتلت امراة جراء قصف بري من قبل قوات النظام على قرية الزكاة شمال حماة.
وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
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