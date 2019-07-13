كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تنضم إلى الصين في انتقاد تدخل أمريكا وبريطانيا في شؤون بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ايرانية، سيد عباس موسوي، في بيان، بأن إيران تدعم بثبات سياسة الصين الواحدة.

وقال "موسوي"، في بيان مساء الجمعة: "تدين إيران التدخل "المدمر" من جانب المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الصين و "التحركات الاستفزازية" الأخيرة في تايوان وهونج كونج في الأيام الأخيرة".

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وجاءت تصريحات "موسوي"، بعد تحذير وزير الخارجية الصيني وانغ يي، للولايات المتحدة يوم الجمعة "بعدم اللعب بالنار" في تايوان وسط خطط الولايات المتحدة لبيع 2.2 مليار دولار من المعدات العسكرية للجزيرة التي تعتبرها الصين مقاطعة انفصالية.

وأعلنت بكين بالفعل عن خطط لمعاقبة الشركات الأمريكية التي تخطط لبيع الأسلحة إلى تايوان، وأكدت أنه لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تمنع إعادة توحيد الجزيرة في نهاية المطاف مع البر الرئيسي.

في وقت سابق، اتهمت الصين الولايات المتحدة بـ "البلطجة من جانب واحد" ضد إيران وألقت باللوم على واشنطن في الانهيار المحتمل للاتفاق النووي لعام 2015. ووعدت بكين أيضًا برفض سياسة "العقوبات الأحادية" الأمريكية وسط تقارير تفيد بأن الصين تتحدى القيود الأمريكية على مبيعات النفط الخام الإيراني في الخارج.