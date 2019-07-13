كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الهندي يعتزم شراء طائرات بدون طيار لمراقبة حدود باكستان والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الهند لشراء طائرات بدون طيار على نطاق واسع لجيشها، البالغ قوامه 1.2 مليون جندي، لتعزيز قدرات المراقبة على طول حدودها المضطربة مع باكستان والصين المجاورة.

قال قائد الجيش الهندي، بيبين راوات في نيودلهي، اليوم السبت، إن الطائرات بدون طيار ستمكن الوحدات على الحدود من القيام بمراقبة على مدار 24 ساعة ضد التهديدات. ولم يقدم تفاصيل.

وحسبما أوردت صحيفة "livemint"، تخطط الحكومة الهندية لإنفاق 250 مليار دولار على مدى 10 سنوات حتى العام 2025 على التحديث العسكري لمواجهة تحديات باكستان والصين.

خاضت الهند ثلاث حروب كبرى مع باكستان في العقود السبعة الماضية ومعركة صغيرة في كارجيل في العام 1999. انتهت الحرب على الصين في العام 1962 بهزيمة.