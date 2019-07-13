كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في فيضانات شرق الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلفت الفيضانات الناجمة عن الأمطار والانهيارات الطينية دمار في شمال شرق الهند، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، واثرت على أكثر من مليون شخص.

صرح مسؤولون اليوم السبت انه لقي اثنين من تلاميذ المدارس مصرعهم وأصيب عدد آخر في وقت سابق من الأسبوع بالقرب من بلدة تاوانج عندما انهار جدار من مدرستهم الداخلية. تقع تاوانج في ولاية أروناتشال براديش على ارتفاع 2900 متر.

وفي أروناشال براديش أيضًا، اصيبت امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا وقتل ثلاثة أشخاص آخرين عندما انزلقت سيارتهم وسقطت في ممر. وقتل ستة آخرون في ولاية اسام المجاورة.

وأوضح وزير الداخلية في أروناشال براديش، بامانغ فيليكس، إنه تم وضع رجال الشرطة وضباط القوات شبه العسكرية في حالة تأهب.

